Ypiranga volta a vencer e Floresta desencanta na Série C

O Ypiranga se recuperou da derrota para o São Bernardo por 1 a 0, ao superar o Tombense pelo mesmo placar, nesta segunda-feira, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Ainda pela oitava rodada, o Floresta conquistou o primeiro triunfo, ao bater o Confiança também por 1 a 0. Já CSA e São José-RS ficaram no empate por 1 a 1.

Com gol de Alisson Tadei, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Ypiranga conquistou a quarta vitória, em cinco jogos disputados, ao bater o Tombense. O time gaúcho, com o triunfo, subiu para o sexto lugar, com 12 pontos. Já a equipe mineira caiu para a nona posição, com 11. O líder é o Botafogo-PB, com 19.

Em jogo com três expulsões de jogadores do Confiança, o Floresta desencantou, ao vencer por 1 a 0, em Fortaleza. O único gol foi marcado por Romarinho, aos 20 minutos do primeiro tempo. Apesar da vitória, o time cearense continua na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com três pontos, à frente apenas do Sampaio Corrêa, com dois. Já os sergipanos ocupam o 12º lugar, com oito.

CSA e São José ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Rei Pelé. O time alagoano continua sem vencer e aparece apenas em 18º, com quatro pontos, mesma pontuação de seu adversário, que também aparece na zona de rebaixamento. Ambos os gols saíram no segundo tempo. Tiago Marques, de pênalti, abriu o placar, mas Gabriel Morbeck, aos 47, decretou a igualdade.

A nona rodada da Série C terá início no sábado, com três jogos, destaque para o confronto entre Athletic e Ferroviário-CE.