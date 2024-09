Youtuber viraliza com curiosidades sobre Itália e Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 14:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – Foi a paixão pela Itália e pelo aprendizado de idiomas que inspirou o italiano Carlo, que faz questão de ser conhecido apenas pelo primeiro nome, a iniciar um pequeno projeto nas redes sociais em 2020 para promover a rica herança cultural do “Belpaese”.

Batizada de “Piazzasquare Italiano”, a iniciativa, que foi criada para o público se apaixonar pela Itália e aprender o idioma do país europeu, começou no YouTube e acabou conquistando outras plataformas, como TikTok e Instagram, onde mais de 175 mil usuários acompanham vídeos curtos com curiosidades que unem Brasil e Itália e abordam a língua e os dialetos falados no mundo.

“A ideia nasceu quando fui morar no exterior, primeiro na Suíça e depois nos Estados Unidos, onde descobri muitas histórias fascinantes de filhos de imigrantes italianos”, contou Carlo à ANSA.

Em cada um de seus vídeos, ele divulga informações baseadas em entrevistas e materiais autênticos sobre a comunidade do país europeu no exterior, inclusive no Brasil.

“Todas as informações divulgadas sobre a comunidade italiana no Brasil são encontradas em pesquisas na internet ou a partir de conselhos diretos de pessoas que me seguem no Instagram”, revelou.

Segundo Carlo, “os ítalo-brasileiros têm muito orgulho de suas origens e se emocionam” quando ele “fala das histórias de suas famílias”.

Entre os vídeos mais populares estão o que elenca 10 cidades brasileiras fundadas por imigrantes italianos; o que aborda o percentual de descendentes do “Belpaese” no Brasil; além daquele que narra a história de Osasco, município da Grande São Paulo.

“Unir Itália e Brasil é uma receita vencedora. Há muito interesse de quem usa as redes sociais em conhecer curiosidades históricas e culturais”, ressaltou Carlo, acrescentando que tem “recebido ajuda na criação de conteúdo” e “vídeos filmados no Brasil”, materiais que são usados em suas edições.

“A relação é muito calorosa, os ítalo-brasileiros me acompanham ativamente e participam com comentários e respostas nos vídeos que publico”, salientou.

Apesar de nunca ter visitado o Brasil, o criador revelou seu desejo de conhecer “em breve” o país sul-americano, principalmente a região Sul, e garantiu que planeja produzir “diversos conteúdos” para comemorar os 150 anos da imigração italiana. (ANSA).