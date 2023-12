YouTuber, veterano do Exército, faz o lançador de foguetes explodir em suas mãos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/12/2023 - 3:35 Para compartilhar:

Um vídeo angustiante mostra o momento em que um veterano do Exército dos EUA e YouTuber teve um lançador de mísseis explodido em suas mãos durante um teste balístico que deu errado, deixando-o com uma fratura no crânio e queimaduras horríveis.

Adam Knowles e sua equipe no popular canal de testes de armas do YouTube Ballistic High-Speed estavam gravando um vídeo em novembro demonstrando os efeitos do backblast – a liberação de gases quentes da parte traseira de um lançador de foguetes – quando a manobra terminou no que um dos membros da tripulação descreveu como uma “falha catastrófica”.

Na última cena do dia 13 de novembro, enquanto Knowles montava um lançador RPG-7 em seu ombro para mostrar o que aconteceria com a cabeça de um manequim balístico posicionado diretamente atrás dele em um campo aberto, a arma explodiu, envolvendo-o em chamas. .

O impacto devastador da explosão arrancou o capacete e os óculos que Knowles usava da cabeça e o derrubou inconsciente no chão.

Os membros frenéticos da tripulação imediatamente entraram em ação, correndo em socorro de Knowles enquanto ele estava ferido em uma nuvem de fumaça, com sangue escorrendo de um ferimento em suas bochechas e seus braços carbonizados.

Alguém podia ser ouvido gritando “ligue para o 911!” enquanto outra pessoa comentou que o veterano estava “sangrando no rosto”, como pode ser visto no vídeo do acidente que o militar aposentado só recentemente teve a oportunidade de ver pela primeira vez.

Knowles foi filmado sentado com outro membro de sua equipe para assistir e analisar as imagens dramáticas que capturam sua experiência de quase morte, que a Ballistic High-Speed ​​postou no domingo em seu canal no YouTube, onde já foi vista mais de 1,5 milhão de vezes.

Knowles, ainda usando bandagens nos braços, pareceu visivelmente atordoado com o vídeo e exclamou: “Puta merda!”

Ele admitiu que não se lembrava da explosão ou de suas consequências imediatas.

“Lembro-me da contagem regressiva até um e, quando me dei conta, estava no chão e meus braços estavam totalmente pretos”, disse Knowles.

O acidente deixou o veterano com fratura no crânio, sangramento cerebral, mandíbula quebrada, queimaduras de terceiro grau em pelo menos 10% do corpo, cortes no rosto e no peito e vários estilhaços incrustados em seu corpo, junto com danos nos nervos a longo prazo.

Knowles passou por diversas cirurgias e recebeu enxertos de pele para suas queimaduras, o que o deixou com uma conta médica de US$ 300 mil, de acordo com uma arrecadação de fundos online iniciada por um amigo.

Mais de um mês depois, Knowles disse que está se sentindo “muito melhor”, mas ainda tem um longo caminho para a recuperação total.

Apesar de sua decisão muito difícil, o ex-militar que virou YouTuber disse que estava pronto para seguir em frente e continuar fazendo vídeos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias