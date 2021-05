Youtuber Rezende presenteia pai com BMW de R$ 253 mil

Marcos Afonso Posso, pai do youtuber Rezende, completará 60 anos no próximo dia 31. Para comemorar a data, Rezende o presenteou nesta terça-feira (18) com um carro BMW 320i 2021 avaliado em R$ 253 mil, junto de uma homenagem no Instagram.

“Vi meu pai chorar duas vezes… A primeira em uma profunda tristeza, e ontem em uma extrema alegria! Você merece tudo de melhor desse mundo, pai. Tenho muita sorte da minha maior inspiração, meu maior ídolo, ser você, meu pai! Te amo mais que qualquer coisa nesse mundo, junto da minha mãe e do João [irmão]! Que você seja muito feliz com o carrão novo… o carro de que você sempre falava!”, escreveu.

Ele aproveitou o canal no Youtube para contar como foram os preparativos para a surpresa do pai. “Meu pai sempre foi muito de boa com carro. Ele não é nada materialista. Se você der um sapato para ele, ele vai usar por 20 anos. A mesma coisa com carro, porém ele sempre deixou claro que algum dia ele iria querer ter uma BMW. Isso tudo a gente já tá movimentando há uns 20 dias. Ele nem sonha. Vai ser uma surpresa. Não tinha o carro na concessionária. A gente pediu o carro na configuração que a gente queria, preto, tudo certinho. A gente fez o sinal, o pagamento, sem ele saber de nada”, começou.

“Eu falei que queria gravar um vídeo com ele para escolher meu carro novo, que iria nas concessionárias para pedir a opinião dele. Mas vai chegar lá e eu vou dizer ‘E esse carro? Da hora, né?! É seu’. É algo que ele fala desde que eu tenho 10 anos de idade. Estou muito feliz de proporcionar isso. Meu pai batalhou a vida inteira para proporcionar para a gente uma vida boa, e nada melhor do que retribuir isso agora que a gente tá mais velho”, finalizou.

