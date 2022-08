Youtuber reforça críticas a Bolsonaro, mas diz ter exagerado em xingamentos

Da Redação 19/08/2022 - 10:14 Compartilhe

O youtuber Wilker Leão, que chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “tchutchuca do centrão”, publicou stories no perfil dele no Instagram comentando a confusão ocorrida na quinta-feira (18), em Brasília (DF). Na gravação, o youtuber reforçou as críticas ao presidente e admitiu ter exagerado nos xingamentos.

“Todo mundo viu o recorte [trecho do vídeo] do ‘thutchuca do centrão’. Eu não retiro, de fato ele é isso, quem se entrega pro Centrão é o que? Quem está no partido do mensaleiro Valdemar da Costa Neto é o que? É ‘thutchuca do centrão’ mesmo. Ali o ‘vagabundo’ e ‘safado’ talvez eu tenha exagerado um pouco, mas falar o que do pessoal que me joga no chão para não fazer pergunta, né? Acaba que ambos se inflamam”, afirmou.

Ao abordar Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, Leão foi vaiado por apoiadores do presidente e derrubado por um homem não identificado. Após se levantar, o youtuber continuou a fazer questionamentos e passou a xingar Bolsonaro de “tchutchuca do Centrão”, “vagabundo”, “safado” e “covarde”.

Pouco depois, Bolsonaro tentou pegar o celular do youtuber e o puxou pela gola da blusa e pelo braço. Em seguida, seguranças do presidente afastaram Leão. “Tá tudo bem comigo, tá tudo tranquilo”, comentou o youtuber após o episódio.

Conforme Leão, depois de ser afastado pelos seguranças, Bolsonaro decidiu conversar com ele. “Depois que ele viu que pegou mal as atitudes dele, ele me chama para conversar numa boa que era o que ele deveria ter feito desde o início. Aí eu coloco ele contra a parede e ele fica passando o pano de sempre para tentar justificar o injustificável”, comentou Leão.