Youtuber presenteia namorada com Porsche em 1º Dia dos Namorados deles

Pietro Guedes quis fazer o primeiro Dia dos Namorados com Cinthia Cruz inesquecível. Ele presenteou a amada com um Porsche, e ela não acreditou até receber a chave do veículo nas mãos.

+ Influenciadora mexicana é assassinada em encontro falso

+ Raí Saia Rodada lança novo EP “Injusto”

“Melhor dia dos namorados, né?”, escreveu ela na legenda da publicação em que aparece abraçada com Pietro, segurando as chaves do carro. Os dois estão juntos desde janeiro, e sempre compartilham declarações de amor nas redes sociais.

Instagram will load in the frontend.

Veja também