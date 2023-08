Youtuber perde Ferrari F8 de US$ 400 mil destruída pelo fogo; veja o vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 11:49 Compartilhe

O Youtuber Whistlindiesel, cujo nome é Cody Detwiler, publicou um vídeo do incêndio que consumiu o seu carro esportivo em uma postagem em seu canal, gravada em Waco, Texas, nos Estados Unidos, com a legenda: “A maneira mais rápida de perder meio milhão de dólares, minha Ferrari se foi.”

A legenda abaixo do vídeo dizia: “Lamento informar a todos que o meu Ferrari F8 de US$ 400.000 e a minivan alugada com apenas 5 mil milhas pegaram fogo recentemente e se reduziram a cinzas.” E continuou: “Isso foi um acidente completo e eu originalmente pretendia filmar muitas mais coisas com o carro, mas essa foi uma grande lição para fazer coisas ainda mais loucas antes que seu carro pegue fogo. Apenas um Arranhão! Nós voltaremos, Ferrari.”

Conforme o vídeo começou, a Ferrari podia ser vista acelerando por um campo de milho seco em um calor de 46 graus, levantando terra enquanto seguia a toda velocidade, mas menos de 30 segundos no vídeo de 12 minutos, ficou claro que havia um problema com o carro.

“Fogo. Fogo. Fogo,” pessoas gritaram fora da imagem da câmera. Momentos depois, podia ser visto fumaça saindo do veículo e um incêndio se espalhando de um dos pneus e debaixo da Ferrari. Chamas também podiam ser vistas debaixo de uma van que seguia a Ferrari, embora não estivesse claro se era de um incêndio separado ou parte do incêndio inicial.

Logo ambos os veículos foram consumidos pelas chamas e Detwiler pôde ser visto sorrindo, aparentemente incrédulo, enquanto colunas de fumaça subiam da van alugada e da Ferrari. Ele mais tarde adicionou: “Uau, eu acabei de perder meio milhão de dólares. Uma perda dura, mas não posso dizer o que vai acontecer. De qualquer forma, está tudo bem pessoal, vamos nos recuperar disso um dia.”

Uma pessoa ouvida fora da câmera então gritou: “Acho que nunca vamos nos recuperar disso.” O canal ganhou sua substancial base de seguidores ao compartilhar vídeos apresentando diferentes veículos.

De acordo com um relatório da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos EUA de 2020, aproximadamente 212.500 incêndios em veículos resultaram em 560 mortes civis e 1500 ferimentos civis, bem como US$ 1.9 bilhões em danos materiais diretos em todo o país em 2018.

O relatório acrescentou: “As principais causas de incêndios em veículos foram falhas mecânicas ou mau funcionamento e falhas elétricas ou mau funcionamento. Veículos mais antigos responderam por três quartos dos incêndios em veículos nas rodovias causados por falhas mecânicas ou mau funcionamento.”

