Youtuber Jake Paul quer mais de R$ 180 mi para lutar MMA

O youtuber Jake Paul vem se dedicando ao Boxe e tem conquistado bons resultados dentro da nobre arte. Em cinco apresentações até aqui, o astro da internet está invicto na modalidade e no fim de 2021 abalou o mundo ao nocautear de forma brutal Tyron Woodley, ex-campeão dos meio-médios do UFC, na revanche entre os dois.

Em entrevista ao programa The MMA Hour, Jake Paul comentou sobre MMA, já que teve o nome especulado no evento de Khabib Nurmagomedov, o Eagle FC. No entanto, o youtuber afirmou que se a oferta não for entre US$ 25 milhões e US$ 35 milhões – algo entre R$ 132 milhões e R$ 185 milhões – não há nem conversa.

– Existe (interesse lutar MMA), mas não no futuro próximo e sim a médio prazo. Eu precisaria praticar meus chutes e um pouco mais no lado do Jiu-Jitsu por uns dois anos ou dois anos e meio, antes de fazer isso. A menos que o dinheiro estivesse realmente certo, mas ninguém trouxe nada para a mesa que seja interessante o suficiente – disse Jake, desmentindo que tenha recebido uma oferta para lutar no Eagle Fighting Championship:

– Khabib (Nurmagomedov) disse: ‘Nós oferecemos a ele um acordo’. Não é verdade. Nunca me ofereceram nada. O Eagle FC nunca fez um evento. Eu precisaria de mais do que ganho no Boxe para arriscar entrar no MMA agora. As pessoas teriam que pagar US$ 25, US$ 35 milhões para começar a conversa comigo – apontou.

Sobre um desafio dentro do cage, Jake disse que gostaria de lutar com Khabib. O russo se aposentou do MMA em 2020, com um cartel invicto de 29 vitórias e o título dos leves do Ultimate. O norte-americano disse que a luta poderia bater o recorde em vendas de pay-per-view e afirmou que levaria vantagem sobre “The Eagle”.

– Eu lutaria com Khabib no MMA se eles quisessem fazer essa oferta. Porque isso seria emocionante. Isso me excitaria, especialmente se eu tivesse mais tempo para treinar. Isso seria uma luta enorme. Provavelmente um milhão, dois milhões de pay-per-views vendidos e tudo o que eu teria que fazer era trabalhar em minhas habilidades de grappling, porque eu poderia superá-lo em pé – concluiu o youtuber sobre o hipotético duelo.

