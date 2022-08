Youtuber ‘Flazoeiro’ detalha confusão em Curitiba após vídeo que viralizou

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 8:05 Compartilhe

Após a vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense por 1 a 0, na última quarta, o youtuber Guilherme Pinheiro, do canal ‘Flazoeiro’, se envolveu em uma confusão com um jornalista na Arena da Baixada. Em conversa com o LANCE!, o influenciador entrou em detalhes sobre o ocorrido.

Logo após o apito final, Guilherme abriu uma live em seu canal, como faz depois de todos os jogos. Poucos minutos depois, foi interrompido pelo jornalista Thiago José Lucca, da rádio paranaense ‘Trio de Ferro’. No vídeo, o repórter intimida e ameaça quebrar o celular do influenciador.

– Acabou o jogo, eu levantei, fui a um espaço onde não tinha mesas e comecei a fazer meu pós-jogo. E lá é muito apertado. Aí ele apareceu no quadro de vídeo e eu questionei se tinha acontecido algo. Ele me pediu calma, e eu respondi que não estava nervoso – começou Guilherme.

– Depois foi aquela confusão toda que está lá no vídeo. Eu nunca tinha passado por uma situação parecida assim na imprensa, de alguém ameaçar quebrar meu celular – lamentou o youtuber, que tem 1,9 milhões de seguidores na plataforma.

No vídeo, que ainda permanece no canal do youtuber, Thiago Lucca afirma que a Arena da Baixada ‘tem dono’ e que ‘quem manda é o Athletico’. O jornalista ainda classifica o vídeo de Guilherme como ‘palhaçada’ e também pede para que ele saia do estádio.

– O pessoal de lá mesmo da tribuna de imprensa separou ali a confusão, e outros pediram para eu sair dali e ir para outro lugar para que todo mundo pudesse continuar trabalhando – relembrou o influenciador ao L!.

– Isso não pode acontecer novamente. Independente de qualquer coisa, eu nunca tratei mal ou desrespeitei ninguém. Não atravesso o serviço de ninguém, então não quero que ninguém atrapalhe o meu – encerrou Guilherme.

Na sequência da live, Guilherme segue argumentando com outros jornalistas e afirma não ter desrespeitado o Athletico Paranaense. Apesar dos pedidos para sair da tribuna de imprensa, ‘Flazoeiro’ seguiu no local para terminar o vídeo e afirmou que estava ‘trabalhando como todos os outros’.

Na última sexta, a Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná suspendeu Thiago Lucca por 120 dias. Através das redes sociais, Airton Cordeiro Filho, criador da rádio ‘Trio de Ferro’, afirmou ter afastado o jornalista temporariamente da emissora e pediu desculpas pelo ‘mal-entendido’ ocorrido na Arena da Baixada.

