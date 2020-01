Youtuber finge que namorada morreu para conseguir mais seguidores

Uma estrela do YouTube canadense confessou ter mentido sobre a morte da namorada e ter feito uma sessão falsa para “entrar em contato com o espírito dela” só para conseguir mais inscritos no canal dele. As informações são do jornal britânico Independent.

Em vídeos publicados na semana passada, o youtuber Jason Ethier afirmou que sua namorada e também youtuber Alexia Marano havia sido morta por um motorista bêbado. No dia seguinte, Ethier postou imagens de um memorial que ele teria montado para a garota. Depois, gravou outro vídeo em que usava a “Tábua de Ouija” para entrar em contato com o espírito da menina.

Em novo post, nesta semana, o youtuber admitiu que Alexia estava viva e que teria terminado o relacionamento com ele. “Quero começar dizendo que sinto muito pela família de Alexia por ter passado por momentos difíceis ​​com a ‘morte’ da filha”, disse o youtuber.

Na gravação, Ethier reconhece que inventou a história para conquistar novos seguidores e que esperava que o assunto não se espalhasse para além do YouTube. O canal dele estreou em 2016 e atualmente possui 5,4 milhões de inscritos.

O youtuber é famoso pelos vídeos em que tenta entrar em contato com o espírito de celebridades mortas, como o rapper XXXTentacion. Em 2018, Ethier foi preso no “Disney’s Magic Kingdom”, nos Estado Unidos, após tentar fazer uma transmissão ao vivo de dentro do parque.