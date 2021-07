Youtuber faz rifa ilegal de Mustang por R$ 1 milhão e não entrega carro

Eduardo Rezende da Silva, conhecido como Eduardo Razuk, acabou tendo problemas com a última rifa que realizou por ele nas redes sociais. As rifas que o youtuber realiza já foram consideradas ilegais pelo Ministério da Economia. As informações são do Uol.

A mais recente tinha como prêmio um Ford Mustang Black Shadow, que o dono do canal “Backstage” dizia ser seu, mas na verdade pertencia a outra pessoa e foi vendido a um terceiro antes da realização do sorteio, efetuado no dia 5 de junho passado.

Morador de Campo Grande (MS), o youtuber adquiriu o Mustang zero-quilômetro no ano passado, na cor verde e com placas EDU 5I15 personalizadas. Eduardo, porém, ficou apenas algumas semanas com o veículo e o vendeu ao dono de uma loja multimarcas do interior do Paraná.

Já em 2021, voltou a postar vídeos com o carro, dizendo que tinha recomprado o veículo do mesmo lojista. Em seguida, anunciou que iria sortear o cupê entre seus seguidores. Para isso, pôs à venda 20 mil cotas de R$ 50 cada, totalizando R$ 1 milhão. De acordo com a Tabela Fipe, esse modelo seminovo como o anunciado tem preço médio de 409,5 mil.

O problema, porém, é que Razuk nunca chegou a concluir a compra do carro que rifou. De acordo com o empresário dono do veículo, que pediu anonimato, o acordo entre as duas partes era de que o youtuber ficaria um período com o Mustang para rifá-lo e, assim, pagar pelo veículo. Nesse meio tempo, alugaria o carro.

Sem ter o Mustang anunciado para entregar, Razuk alega ter dado ao ganhador a opção de ficar com um carro semelhante ou receber o valor correspondente na conta bancária.

Veja também