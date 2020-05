Youtuber famosa devolve filho autista três anos após a adoção

A youtuber Myka Stauffer e seu marido, James de Columbus, causaram polêmica nos Estados Unidos após anunciar que devolveram seu filho cerca de três anos após ele ter sido adotado. O casal havia adotado o pequeno Huxley em 2017 quando ele tinha quase dois anos. As informações são do jornal Metro.

Huxley é chinês e o processo de adoção internacional foi documentado por eles em seus canais no Youtube. No total, o casal fez 27 vídeos sobre a “jornada da adoção” e o número de seguidores deles cresceu justamente por conta da história de Huxley.

Segundo Myka e James, eles sabiam que a criança tinha alguns problemas de saúde, relacionados ao cérebro. No entanto, no vídeo de 7 minutos em que revelam que deram o pequeno Huxley para outra família, eles alegam que os problemas de saúde do menino eram maiores do que eles imaginavam.

“Quando o Huxley chegou em casa havia muito mais necessidades especiais que não sabíamos. Nos últimos anos ele esteve em uma série de terapias e nós tentamos ajudá-lo como pudemos. Nós nunca quisemos ficar nessa posição, nós tentamos ajudá-lo o máximo possível, nós o amamos de verdade”, disse James.

No vídeo, Myka afirma ainda que deu o seu melhor. “Após uma série de avaliações, vários profissionais de saúde disseram que ele precisa de mais. Tem sido muito difícil. Eu quero dizer para vocês o que está acontecendo. Eu me sinto um fracasso como mãe? Sim, 500%. Esta jornada foi a coisa mais difícil que eu já passei. Após colocar nosso coração nesse menino”, afirmou.

O casal informou também que não vai dar detalhes sobre o que aconteceu para “preservar a privacidade” do menino. “A agência de adoção achou alguém que eles acham que vai ser a melhor escolha, ele está bem, sua mãe nova tem treinamento médico profissional e é uma combinação perfeita. Nos deem o apoio que nós precisamos neste momento e respeitem a privacidade do Huxley”.

Nas redes sociais, internautas estão acusando o casal de ter usado a adoção de Huxley para conseguir mais seguidores e inscritos nos seus canais. O casal tem outros quatro filhos biológicos.