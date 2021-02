Youtuber é morto a tiros ao gravar ‘pegadinha’ em que encenava roubo

O youtuber Timothy Wilks, de 20 anos, foi morto a tiros na sexta-feira (5) após fingir que iria assaltar um grupo de amigos em Nashville, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, David Starnes Jr., de 23 anos, admitiu que atirou em Wilks, acreditando que ele e os outros estavam em perigo. As informações são do BuzzFeed News.

A situação ocorreu no estacionamento do parque Urban Air Trampoline and Adventure Park. Conforme a polícia, Wilks e um amigo abordaram o grupo de pessoas com facas de açougueiro. Segundo o colega do youtuber, o roubo era para ser uma pegadinha para um vídeo do YouTube.

Em depoimento, o jovem que atirou Wilks disse à polícia que não sabia de nenhuma pegadinha. Nenhuma prisão foi feita e a polícia irá investigar se Starnes agiu em legítima defesa.

