Youtuber diz não ter ciúme da esposa fazer pornô: ‘Senti no começo’ 

YouTuber Adam22 revelou o que pensa sobre a esposa Lena the Plug trabalhar com pornografia.

O apresentador do podcast No Jumper disse não ver problemas com a carreira da mulher.

“Já faz oficialmente uma semana que deixei minha esposa fazer um pornô com outro cara. Senti um pouco de ciúme no começo, mas, no geral, não foi um grande negócio”, confessou em uma publicação no Twitter.

Adam22 disse que, em contrapartida, a esposa também o viu ficar com “centenas de mulheres” e, segundo ele, isso não teria afetado a relação do casal.

Os dois apresentam o No Plug Podcast, no OnlyFans, onde entrevistam mulheres. Após os bate-papos, eles saem com elas.

O comentário de Adam22 no Twitter foi bastante criticado nas redes sociais.

It’s officially been a week since I let my wife do a porn with another guy. I felt a little jealous at first but overall it wasn’t that big a deal. She’s watched me sleep with hundreds of girls and it’s never affected our relationship. Sleeping with that gentleman has been…

— adam22 (@adam22) July 2, 2023