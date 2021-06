Youtuber bolsonarista é condenado a pagar indenização por fake news contra a Band

A Justiça de São Paulo condenou o youtuber bolsonarista Alfredo Bessow a pagar uma indenização de R$ 10 mil à Rede Bandeirantes em razão da publicação de uma fake news sobre a emissora. As informações são do UOL.

Em março de 2020, Alfredo, do “Canal de Brasília”, gravou um vídeo afirmando que a Band estava criticando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por determinação do governo chinês, que, de acordo com ele, era proprietário da emissora.

No conteúdo, Bessow disse que o editorial da Band é ditado pela China e que tal fato deveria ser investigado, já que um veículo de comunicação não pode ser controlado por órgão de país estrangeiro. “Fôssemos nós um país sério, na segunda-feira seria criada uma CPI”, falou.

André Marsiglia Santos, responsável por defender a emissora no processo, informou que “houve total falta de compromisso com a verdade e, sobretudo, com a ética”. Segundo ele, a gravação traz informações inverídicas, “mero achismo”, com o “propósito inegável de ofender e afetar a reputação e a credibilidade” da Band.

A fala do youtuber foi dita após a Bandeirantes anunciar um acordo de cooperação com a China Media Group, que reúne os veículos de comunicação estatais do país, apenas para o compartilhamento de conteúdo audiovisual, jornalístico e cultural.

Em sua defesa, Alfredo alegou que publicou o vídeo baseado em “fatos verdadeiros” e que, “se houve algum mal-entendido na divulgação”, não se pode dizer que houve danos à imagem da emissora. Ele informou que não houve “disseminação de fake news”.

Na sentença, a juíza Andrea Ferraz Musa declarou que, ao sustentar a tese de que o governo chinês era proprietário da Band, Bessow tinha a obrigação de trazer elementos que indicassem a veracidade da afirmação, “mas não o fez”.

“Ele teve somente a intenção de divulgar conteúdo bombástico, com possibilidade de gerar prejuízo à emissora”, acrescentou Andrea.

O youtuber bolsonarista ainda pode recorrer da decisão.

