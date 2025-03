Youtuber aventureiro morre após sofrer lesão cerebral em acidente de carro

O youtuber e influenciador americano Andrew Cross, de 36 anos, morreu nesta terça-feira, 4, após ter os equipamentos de suporte vital desligados. O criador de conteúdo, que era conhecido como “Desert Drifter”, se envolveu em um acidente de trânsito e sofreu uma grave lesão cerebral em 31 de janeiro, no Colorado, nos Estados Unidos, permanecendo vivo com a ajuda de aparelhos por pouco mais de quatro semanas.

O anúncio da morte de Cross foi feito por familiares no site CaringBridge, utilizado para atualizar parentes, amigos e seguidores sobre o estado de saúde do criador de conteúdo. “O espírito de Andrew está livre e cercado de luz e amor”, escreveu Jenna Spooner, irmã do influenciador.

Conforme Jenna, a morte do youtuber foi “pacífica” e com a esposa, familiares e amigos presentes no quarto. “Antes de retirar Andrew do suporte vital ontem, eles o colocaram em um ventilador móvel e deram uma volta pela UTI enquanto toda a equipe disponível se alinhava no corredor como forma de homenageá-lo”, pontuou a irmã.

“Andrew realmente viveu a vida ao máximo”, concluiu Jenna. O influenciador tinha 475 mil inscritos em seu canal no Youtube em que compartilhava vídeos de exploração e aventura.

De acordo com o “TMZ”, o criador de conteúdo estava parado com o carro em um farol quando um veículo atingiu sua traseira. O motorista do outro automóvel foi acusado de homicídio e direção imprudente, descuidada e sob influência de álcool ou drogas.

Uma campanha de arrecadação de fundos foi aberta pela família no GoFundMe para custear as despesas médicas do criador de conteúdo. Até a morte do influenciador haviam sido angariados cerca de 490 mil dólares (equivalente a R$ 2,8 milhões).