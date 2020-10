Youtuber assaltado durante live relata ação dos bandidos: ‘Criando pânico’

O youtuber Guilherme Menezes, que trabalha com transmissões de partidas de jogos online, relembrou nesta terça-feira (13), durante o programa Encontro, da TV Globo, os momentos de tensão durante o assalto que a família dele sofreu na última sexta-feira (9) em sua casa no Guarujá (SP), enquanto realizava uma live.

O youtuber, conhecido como ‘Guixxm’ no mundo dos jogos online, contou que estava focado no jogo quando um dos ladrões entrou no quarto. “Foi um choque. No momento que vi, achei que era uma brincadeira de mau gosto de algum irmão meu”, contou.

“Como não reconheci o rosto e, ao mesmo tempo vi pela porta minha família na sala com cara de assustada, minha reação foi ficar em choque mesmo. Foi uma sensação de choque.”

Conforme o jovem, a ação dos bandidos durou entre 20 e 30 minutos. “Eles ficavam intercalando entre quem vigiava a gente na sala e quem ia saqueando as coisas. Eles falavam que queriam arma e dinheiro, e ameaçavam que se a gente não colaborasse, ia virar sequestro, ia ter esculacho. Era só criando pânico”, relatou Guilherme.

Ainda de acordo com o youtuber, pessoas que acompanhavam a transmissão perceberam que era um assalto, e um amigo dele acionou a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais viram dois homens saindo com televisores da casa. Ao verem os agentes, os ladrões saíram correndo, mas um deles foi capturado portando uma arma falsa. O segundo criminoso escapou.

