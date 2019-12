Youtuber amiga da família Bolsonaro, Karol Eller sofre ataque homofóbico

Youtuber de grande sucesso, Karol Eller é amiga íntima da família de Jair Bolsonaro. Homossexual assumida, ela tentou ajudar a espantar a sombra de homofóbico que rondava o presidente. Dessa vez, Karol vira notícia por ter sido alvo de ataque homofóbico no último domingo (15), ficando com o rosto bastante machucado. As informações foram divulgadas inicialmente por Leo Dias, do UOL.

O ataque aconteceu após a youtuber se mudar para o Rio de Janeiro. Ela estava um quiosque na Barra da Tijuca, junto com a namorada, quando foi abordada por um homem, que de forma violenta questionou: “Como é que você consegue namorar um mulherão desses, hein?”. A provocação virou agressão rapidamente. A youtuber foi atacada por socos e pontapés, e foi socorrida pela namorada quando já estava desacordada.

Karol Eller conta com quase 80 mil inscritos no canal. Bolsonaro já chegou a gravar vídeos com ela. A youtuber tem até passe livre no Palácio do Planalto e na Alvorada.