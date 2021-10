YouTube remove mais um canal do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

O YouTube removeu de sua plataforma mais um canal de propriedade do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, o Artigo 220, após uma ordem judicial. As informações são do g1.

Allan já havia perdido na semana passada o canal Terça Livre, na mesma plataforma, além de sua conta no Instagram, também pelo mesmo motivo.

Em nota, o Google informou que o canal foi removido “em cumprimento a uma decisão proferida em processo judicial sob segredo de Justiça”.

Ainda de acordo com o g1, a remoção acontece apenas no Brasil, segundo informou o perfil do canal no Telegram: “Aos seguidores brasileiros, infelizmente o canal não estará disponível para vocês. Para quem estiver fora do Brasil, nossos vídeos continuarão”.

Allan dos Santos é investigado em dois inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal), que apuram a disseminação de fake news, ameaças a autoridades e atuação de uma milícia digital que ataca as instituições.

O blogueiro teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira (22), que também solicitou sua extradição para o Brasil, pois atualmente Allan mora nos Estados Unidos.

