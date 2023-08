YouTube poderá permitir que você pesquise músicas apenas cantarolando

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/08/2023 - 3:26 Compartilhe

O Google anunciou na semana passada que começará a testar um novo recurso que permitirá aos usuários do Android pesquisar músicas no YouTube simplesmente cantarolando.

“Estamos experimentando a capacidade de as pessoas procurarem uma música no YouTube cantarolando ou gravando uma música que está sendo tocada no momento”, diz um comunicado na página de suporte do YouTube.

+ Entenda o impacto do YouTube no Mundo Digital

De acordo com a página, quem está no grupo beta pode alternar o novo recurso da pesquisa por voz do YouTube e “cantarolar ou gravar a música que você está procurando por 3 ou mais segundos”.

Assim que a música for identificada pelo software, o site de compartilhamento de vídeo enviará ao usuário todo “conteúdo musical oficial relevante, vídeos gerados pelo usuário e/ou Shorts apresentando a música pesquisada no aplicativo do YouTube”.

A empresa de propriedade do Google afirmou que, embora apenas uma pequena parte dos usuários do Android possua o recurso atualmente, a nova atualização será lançada em breve para todos.

Caso a atualização seja bem-sucedida, o novo recurso colocará o YouTube em concorrência direta com o aplicativo Shazam, de propriedade da Apple.

De acordo com o Google, seu objetivo é duplo: um objetivo é “tornar mais fácil para os usuários encontrarem” e interagirem com o conteúdo no YouTube, enquanto o outro é aliviar parte da pressão exercida sobre os criadores para fazer upload várias vezes ao dia.

O Post entrou em contato com o Google para comentar.

Esta não é a primeira vez que o Google integra a tecnologia de som para pesquisa em uma de suas plataformas.

Em 2020, a gigante da tecnologia lançou o recurso no Google app, no widget de pesquisa do Google e no Google Assistant.

No entanto, a principal diferença é que os usuários devem cantarolar a música por 10 a 15 segundos, em vez de três.

“Quando você cantarola uma melodia no Search, nossos modelos de aprendizado de máquina transformam o áudio em uma sequência numérica que representa a melodia da música”, explicou o mecanismo de busca. “Nossos modelos são treinados para identificar músicas com base em diversas fontes, incluindo seres humanos cantando, assobiando ou cantarolando, bem como gravações de estúdio.”

“Os algoritmos também eliminam todos os outros detalhes, como instrumentos de acompanhamento e timbre e tom da voz. O que nos resta é a sequência numérica da música, ou a impressão digital”, continuou o comunicado.

“Comparamos essas sequências com milhares de músicas de todo o mundo e identificamos possíveis correspondências em tempo real.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias