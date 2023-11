YouTube exigirá que criadores informem quando o conteúdo for gerado por IA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/11/2023 - 3:43 Para compartilhar:

O YouTube está adicionando novas regras em torno do conteúdo gerado ou manipulado por inteligência artificial, incluindo requisitos de rotulagem.

A plataforma de vídeo de propriedade do Google anunciou que lançará uma série de atualizações nos próximos meses, incluindo a exigência de que os criadores divulguem se seu conteúdo foi gerado por IA ao carregá-lo, o que adicionará um rótulo ao vídeo alertando os espectadores.

O YouTube deu o exemplo de vídeos gerados por IA que retratam realisticamente um suposto evento que nunca aconteceu, ou mostrando uma pessoa dizendo ou fazendo algo que não fez, acrescentando: “Isso é especialmente importante nos casos em que o conteúdo discute tópicos delicados, como eleições , conflitos contínuos e crises de saúde pública, ou funcionários públicos.”

Os criadores que falham repetidamente em divulgar conteúdo gerado por IA sob as novas regras enfrentam a remoção de seu conteúdo do YouTube, disse a empresa.

Os novos rótulos aparecerão na descrição dos vídeos em que a IA foi usada , e o conteúdo sobre tópicos delicados terá um segundo rótulo mais proeminente adicionado ao player de vídeo.

A plataforma de vídeo disse que também começará a permitir que as pessoas solicitem a remoção de conteúdo gerado por IA que “simule um indivíduo identificável”, incluindo o uso de seu rosto ou voz, por meio do processo de solicitação de privacidade da empresa. No entanto, nem todos os pedidos serão atendidos.

“Nem todo o conteúdo será removido do YouTube e consideraremos vários fatores ao avaliar essas solicitações”, diz a postagem do blog. “Isso pode incluir se o conteúdo é paródia ou sátira, se a pessoa que faz a solicitação pode ser identificada de forma única ou se apresenta um funcionário público ou indivíduo conhecido, caso em que pode haver um padrão mais elevado.”

O YouTube também disse que estaria “criando responsabilidade” em suas ferramentas e recursos de IA.

“Estamos pensando cuidadosamente sobre como podemos aproveitar anos de investimento em equipes e tecnologia capazes de moderar conteúdo em nossa escala”, dizia o anúncio. “Isso inclui um trabalho significativo e contínuo para desenvolver proteções que impedirão que nossas ferramentas de IA gerem o tipo de conteúdo que não pertence ao YouTube.”

