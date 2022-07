YouTube cita liberdade de expressão e mantém no ar fala de Bolsonaro a embaixadores

O YouTube optou por manter no ar a live que Jair Bolsonaro (PL) fez na última segunda-feira (18), no Palácio da Alvorada, quando levantou suspeita sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral para vários embaixadores presentes. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.







“Após revisão, não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado em 18 de julho no canal Jair Bolsonaro”, disse a plataforma após ser procurada pela Folha.

A apresentação foi transmitida pela TV Brasil, mas também nos canais do YouTube e do Facebook do presidente brasileiro. Em nota, a empresa afirmaou que as equipes buscam um equilíbrio entre liberdade de expressão e segurança de informação na plataforma.

Diante de embaixadores estrangeiros, Bolsonaro defendeu a tese de que o ataque aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou as eleições de 2018 e 2020 vulneráveis. Ele ainda insinuou que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) favorecem o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No mesmo dia da apresentação de Bolsonaro, o YouTube removeu uma live realizada pelo presidente em julho de 2021, onde ele atacava as urnas eletrônicas. A plataforma afirmou que a transmissão violava as diretrizes.