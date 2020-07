You Inc: Intervalo de preço proposto em IPO fica entre R$ 17,50 e R$ 23,50

A incorporadora You Inc divulgou nesta segunda-feira, 13, detalhes sobre a sua oferta inicial de primária e secundária de ações (IPO). O intervalo de preço por ação proposto ficará entre R$ 17,50 e R$ 23,50, e o valor será definido após procedimento de levantamento de demanda (bookbuilding).

Serão emitidas 48 milhões de novas ações ON, e a You pode lançar um lote suplementar com até 7,2 milhões de ações adicionais, das quais 2,8 milhões novas e 4,4 milhões que estão em posse do atual acionista da companhia. Se todos os papéis forem vendidos no teto do intervalo de preço proposto, a oferta pode movimentar quase R$ 1,3 bilhão, dos quais R$ 1,23 bilhão iriam para o caixa da companhia.

Veja também