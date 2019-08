Yony González treina e está garantido no ataque do Flu contra o Corinthians

Autor de 15 gols na temporada, o atacante colombiano Yony González tem escalação garantida para enfrentar o Corinthians, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Poupado dos treinamentos de campo na segunda e terça-feira por causa de desgaste muscular, o jogador treinou normalmente, nesta quarta-feira, em atividade fechada para a imprensa.

Presente em 39 dos 45 jogos do Fluminense em 2019 – só fica atrás do lateral-esquerdo Caio Henrique (44) -, Yony González é o artilheiro do Fluminense na Sul-Americana, com três gols, ao lado de João Pedro.

Outro que treinou com desenvoltura nesta quarta-feira foi o também atacante Pedro, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida dia 10, na derrota diante do Atlético-MG, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense informou na tarde desta quarta que 45 mil ingressos já foram vendidos para o jogo desta quinta. A carga total é de 55 mil bilhetes. O setor Oeste do Maracanã foi mais um a ter ingressos esgotados. Também não há mais entradas para os setores Leste Superior, Leste Inferior e Sul.

O time carioca precisa de uma vitória simples sobre o Corinthians para conseguir a vaga na semifinal. Um novo empate sem gols leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. O time que passar neste mata-mata vai enfrentar o Independiente Del Valle, do Equador, que eliminou o Independiente, da Argentina.

