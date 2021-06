Ymanitu Silva confirmado na Paralimpíada de Tóquio Catarinense disputa a segunda Paralimpíada e tentará Medalha

O catarinense Ymanitu Silva, atleta da ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), número 10 do mundo no ranking mundial da categoria Quad do tênis para cadeirantes, foi confirmado, pela Federação Internacional de Tênis, a ITF,, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. O tênis para cadeirantes começa no dia 27 de agosto.

“Viver essa experiência de uma paralimpíada novamente me mostra que estou no caminho certo. Foram cinco anos de preparação e investimento e, tanto no meu físico quanto de equipamento como cadeira e raquetes, os profissionais que me cercam para esse treinamento e me dão doses diárias de força e otimismo. E o que mais quero levar comigo é carinho e a torcida de todos que vibram por mim. Agradeço a todas as pessoas e patrocinadores que seguraram firme na minha mão,” disse Ymanitu que disputou os Jogos do Rio de Janeiro em 2016 fazendo quartas de final: “Fiz quartas de final no Rio em 2016 contra o terceiro do mundo, tive 5 a 4 e 40 a 15 no primeiro set. Bati na trave. Vou em busca da medalha agora”, seguiu Many que venceu três torneios na última gira europeia e ajudou o Brasil a se classificar para o Mundial em outubro, na Itália.

