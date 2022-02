Yiming Su leva o ouro no snowboard big air e China conquista sua melhor campanha em Olimpíadas de Inverno Atleta chinês de apenas 17 anos liderou a final do snowboard big air masculino e ganhou a sexta medalha de ouro do país em Pequim

Nesta terça-feira aconteceu a última modalidade do snowboard nos Jogos de Pequim 2022. O chinês Yiming Su ficou com a medalha de ouro na prova do big air masculino e fez com que seu país conquistasse a melhor campanha em uma edição de Olimpíadas de Inverno.

Com a vitória de Yiming Su, a China chegou a sua sexta medalha de ouro nos Jogos de Pequim 2022 e conquistou seu melhor desempenho em uma única edição da competição. O atleta liderou a prova com uma nota de 182.50.

O pódio do big air masculino foi completado pelo norueguês Mons Roisland, que somou 171.75 pontos, enquanto o bronze ficou com o canadense Max Parrot, com 170.25 de nota.

