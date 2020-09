Ygor se emociona com primeiro gol pelo Vasco: ‘Sonho realizado’ Atacante que reforçou o elenco Cruz-Maltino para a disputa do Campeonato Brasileiro anotou o primeiro com a camisa do clube e lembrou trajetória de superação

O terceiro gol do Vasco na vitória sobre o Botafogo, por 3 a 2, neste domingo, foi o primeiro do atacante Ygor Catatau com a camisa cruz-maltina. Emprestado pelo Madureira para a disputa do Campeonato Brasileiro, o jogador se emocionou ao falar sobre o momento que ajudou o time a conquistar a primeira vitória em clássicos no ano. Ele lembrou ainda a trajetória de vida difícil de ex-guardador de carros.

– Só veio o meu passado na mente, tanta luta, tanta dedicação. Achava que ia ser em vão mas não foi. Veio na minha cabeça um sonho sendo realizado. Foram tantas palavras ditas contra mim. Pude responder em campo, com gol e vitória. Nunca desista dos seus sonhos, sempre escutei essa frase. Sempre trouxe isso comigo, graças a Deus hoje tive essa felicidade – disse o jogador.

Ygor também falou sobre a recepção no Vasco com a temporada já em andamento e a relação com os companheiros de elenco.

– Desde o primeiro dia que cheguei no Vasco fui muito bem tratado. Tinha amizade com o Marcos Júnior e o Ricardo Graça e isso foi importante, me ajudou muito. Quando cheguei parecia que já era da casa. Fui bem abraçado por todos os funcionários e atletas.

O atacante finalizou citando Romário como referência no futebol e disse não se importar em ser ou não chamado pelo apelido de infância de Catatau.

– Graças a Deus a gente ganhou essa fora de casa, primeiro clássico que a gente ganha no Brasileiro. Agora vamos trabalhar essa semana e pensar no próximo jogo. Sobre o apelido, não ligo muito, pode me chamar de Ygor, Catatau… Catatau é meu apelido de infância. No futebol agora sou chamado de Ygor, mas não tem problema nenhum em me chamar de Catatau – concluiu.

O Vasco volta a campo na quinta-feira, novamente contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. As duas equipes fazem o duelo de ida da quarta fase, às 19h, no Nilton Santos.​

