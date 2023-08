Yellow entra com pedido de recuperação judicial e deve fechar 30 mil postos de trabalho nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2023 - 11:55 Compartilhe

A Yellow, empresa de caminhões de 99 anos, entrou com um pedido de recuperação judicial (Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos) e está fechando o negócio, sendo vítima de dívidas crescentes, incluindo um empréstimo do governo e um impasse com o sindicato dos caminhoneiros.

O pedido de recuperação ocorre após anos de lutas para saldar a dívida acumulada por meio de uma série de fusões e um empréstimo federal de US $ 700 milhões para alívio da covid-19 durante a pandemia.

Em 30 de julho, a empresa encerrou suas atividades e demitiu um grande número de trabalhadores.

O fechamento significa a perda de 30 mil postos de trabalho. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias