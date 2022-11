Yellen tem reunião abrangente com presidente do BC chinês na cúpula do G20

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 9:19 Compartilhe

Por David Lawder

NUSA DUA, Indonésia (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, encontrou-se com o presidente do banco central da China, Yi Gang, nesta quarta-feira para discutir questões como o aumento nos preços de energia e commodities, bem como as perspectivas macroeconômicas em ambos os países, disse o departamento do Tesouro dos EUA.

O encontro, que durou duas horas, “teve um tom franco, construtivo e positivo”, disse um funcionário do Tesouro norte-americano. “No contexto dos desafios globais, a secretária Yellen e o presidente Yi também discutiram questões do G20”, disse uma autoridade.

O encontro ocorreu paralelamente à cúpula do G20 em Bali, que foi ofuscada pela notícia de que um foguete caiu sobre a Polônia, membro da Otan, matando duas pessoas e levantando preocupações de que o conflito na Ucrânia possa ultrapassar suas fronteiras. Líderes do G7 e países europeus na cúpula se reuniram para discutir a situação.

Yellen também terá sua primeira reunião com o novo ministro da Economia e Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, nesta quarta-feira, quando a cúpula do G20 chega ao fim.

No encontro com Yi Gang, Yellen e autoridades do Tesouro disseram que buscarão mais clareza sobre os planos da China para aliviar as restrições contra a Covid-19, que reduziram seu crescimento e restringiram as cadeias de suprimentos, e como Pequim lidará com os problemas em seu setor imobiliário.

O primeiro encontro presencial de Yellen com uma importante autoridade econômica chinesa ocorre após o encontro de três horas do presidente dos EUA, Joe Biden, na segunda-feira, com o líder chinês, Xi Jinping.

(Reportagem de David Lawder)

