Yellen: Rússia está cada vez mais em ilha econômica e pode sofrer mais sanções

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quarta-feira que a Rússia está cada vez mais em uma ilha econômica, e que se, o presidente Vladimir Putin seguir com sua postura atual em relação ao conflito na Ucrânia, Washington e seus aliados irão seguir impondo “severos custos” ao país. Em discurso na Universidade de Illinois, a secretária apontou que cerca de 80% dos ativos de bancos russos já estão afetados por algum tipo de restrição imposta pelo Tesouro.

Além disso, o governo norte-americano junto de seus aliados imobilizou metade dos ativos no banco central da Rússia, segundo Yellen.

“Também priorizamos perseguir oligarcas ou elites russas que são fundamentais para o poder corrupto do presidente Putin. Sancionamos muitos desses indivíduos e estamos trabalhando com colegas do Departamento de Justiça e nossos aliados internacionais para descobrir, congelar e confiscar suas riquezas em todo o mundo”, afirmou a secretária.

Segundo Yellen, o intuito é “responsabilizar o presidente Putin por suas ações ilegais e imorais”.

