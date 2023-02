Yellen pede ação mais ousada do Banco Mundial para mudanças climáticas e desafios globais

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 14:17 Compartilhe





WASHINGTON (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pediu ao Banco Mundial nesta quinta-feira que mapeie medidas “mais ousadas e imaginativas” para enfrentar melhor os desafios globais, como as mudanças climáticas, mesmo enquanto continua a ajudar individualmente os países em desenvolvimento.

Yellen disse que a evolução do Banco Mundial e de outros bancos multilaterais de desenvolvimento é necessária com urgência, dado o declínio no progresso no combate à pobreza global que começou a aparecer antes mesmo da pandemia da Covid-19.

“O mundo mudou e precisamos que essas instituições vitais mudem junto com ele”, disse ela. “No mundo de hoje, o progresso sustentado na redução da pobreza e no desenvolvimento econômico simplesmente não é possível sem abordar os desafios globais que todos nós enfrentamos.”





Yellen disse que sua recente viagem à três países africanos –Senegal, Zâmbia e África do Sul– destacou o impacto da fragilidade, do conflito e das mudanças climáticas nessas economias.

(Reportagem de Andrea Shalal)

