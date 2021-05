Yellen participará de reunião de ministros das Finanças do G7 em 4 e 5 de junho, diz Tesouro

WASHINGTON (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, participará de uma reunião de ministros das Finanças do Grupo dos Sete (G7) em Londres, de 4 a 5 de junho, sua primeira viagem ao exterior desde que tomou posse, disse o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira.

Yellen usará a reunião para “reforçar o compromisso dos EUA com as prioridades políticas para promover a recuperação global da pandemia de Covid-19, incluindo políticas fiscais de apoio, acesso e distribuição de vacinas”, disse o Departamento do Tesouro.

Yellen também discutirá a importância de melhorar a saúde pública para prevenir futuras pandemias e construir economias mais resilientes para enfrentar os desafios da mudança climática, disse.

(Por Andrea Shalal)

