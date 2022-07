Yellen nota depreciação do iene e diz que intervenção só se justifica em casos “raros”

Por Andrea Shalal

TÓQUIO (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reconheceu nesta terça-feira a desvalorização substancial do iene japonês nas últimas semanas, mas disse que a visão dos EUA continua sendo de que a intervenção cambial é justificada apenas em “circunstâncias raras e excepcionais”.

Yellen disse a repórteres após reuniões separadas com o ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, e o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, que eles falaram sobre a depreciação do iene, mas não discutiram intervenção ou medida relacionada.

Yellen e Suzuki prometeram em declaração conjunta após sua discussão de mais de uma hora continuar a se consultar de perto sobre os mercados de câmbio e “cooperar conforme apropriado” em questões cambiais, de acordo com seus compromissos como parte do Grupo dos Sete e Grupo dos 20.

Às 8:23 (de Brasília), o dólar caía 0,56%, a 136,65 ienes.