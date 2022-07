Yellen diz que teve reuniões “produtivas” sobre teto de preço a petróleo da Rússia

NUSA DUA, Indonésia (Reuters) – A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse neste sábado que teve reuniões produtivas sobre um teto de preço proposto para o petróleo russo com vários países durante uma reunião dos líderes financeiros do Grupo das 20 principais economias.

Yellen disse que suas reuniões bilaterais e as sessões gerais do G20 na Indonésia se concentraram no custo humano e econômico da invasão da Ucrânia pela Rússia, com os Estados Unidos e outros países “inequívocos em condenar suas ações vergonhosas (da Rússia)”.

A Rússia alega que está envolvida em uma “operação militar especial” na Ucrânia.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse que Yellen se reuniu com líderes financeiros da Arábia Saudita, Austrália, África do Sul, Turquia e Cingapura. Ela também jantou com a ministra canadense das Finanças, Chrystia Freeland, disse um funcionário do Tesouro.

“Sobre os custos de energia, tive reuniões bilaterais produtivas com mais de meia dúzia de meus colegas, onde discutimos os méritos de um teto de preço e como ele pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos de negar a (ao presidente russo Vladimir) Putin a receita para sua máquina de guerra, e ao mesmo tempo reduzir os custos de energia”, disse Yellen a repórteres.

Ela disse que um teto de preço ao petróleo é uma das “nossas ferramentas mais poderosas para lidar com os altos preços que as pessoas estão enfrentando nos Estados Unidos e em todo o mundo”.

Yellen disse que também destacou a importância de agir no G20 para enfrentar a crise global de segurança alimentar.

(Reportagem de Andrea Shalal)