Yellen diz que EUA podem ficar sem dinheiro até 18 de outubro se não houver aumento do teto da dívida

Por David Lawder e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, avisou parlamentares nesta terça-feira que o governo pode ficar sem dinheiro até 18 de outubro a menos que o Congresso tome uma atitude para elevar o limite da dívida federal antes de o Departamento do Tesouro esgotar os esforços para preservar os recursos.

“Nesse ponto, projeto que o Tesouro ficaria com recursos bastante limitados que seriam esgotados rapidamente”, escreveu ela em sua mais recente carta a líderes do Congresso.

“Não está claro se poderemos continuar a cumprir todos os compromissos do país após essa data”, acrescentou ela na carta, um dia depois de republicanos do Senado rejeitarem uma medida para elevar o limite de empréstimo do país para pagar por gastos governamentais anteriormente efetuados.

Yellen deu depoimento nesta terça-feira junto com o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Comitê Bancário do Senado para revisar as ações das duas agências para blindar a economia da pandemia de coronavírus.

Questionada repetidamente durante a audiência sobre o prazo para elevar o teto da dívida, Yellen que, se isso não for feito, será um “evento” desastroso que provocará uma “crise financeira e calamidade”.

Powell também pediu ao Congresso que eleve o limite da dívida a tempo para evitar um calote.

O Tesouro já havia decretado “medidas extraordinárias” para manter os fundos do governo depois de o teto da dívida ser alcançado no verão (do Hemisfério Norte). Mas essas medidas vão acabar em cerca de 20 dias, embora a data exata possa variar, disse Yellen.

O alerta de Yellen foi seguido por uma liquidação em alguns títulos do Tesouro que vencem no próximo mês, com o rendimento do título de um mês subindo para o nível mais alto em meses.

Até agora, investidores adotaram a visão de que o impasse no Congresso sobre a questão será resolvido antes de o governo atingir o limite de calote, embora neste mês de setembro o banco de investimento Goldman Sachs tenha descrito a situação atual como “o prazo para o limite da dívida mais arriscado em uma década”.

Em declaração preparada para a audiência, Yellen disse que os Estados Unidos devem retornar ao pleno emprego no próximo ano apesar dos problemas provocados pela variante Delta do coronavírus. A recuperação da recessão provocada pela pandemia continua “frágil, mas rápida”.

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 5047 2984)) REUTERS CMO JCG







Veja também