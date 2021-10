Yellen diz que “cabe ao presidente” decidir se renomeará chair do Fed

(Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, recusou-se a dizer nesta terça-feira se defenderia uma nova indicação do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, para um segundo mandato, afirmando que cabe ao presidente Joe Biden decidir.

Em entrevista à CNBC, Yellen também afirmou confiar que o banco central dos EUA tomará as decisões corretas ao orientar a recuperação da economia ante a recessão provocada pela pandemia do coronavírus.

“Bem, cabe ao presidente fazer a nomeação e o presidente ainda não tomou essa decisão”, disse Yellen quando questionada se defende uma recondução de Powell.

“Sei que ele conversará com muitas pessoas e avaliará uma série de evidências e opiniões, e tomará uma decisão bastante cuidadosa.”

Em agosto, a Bloomberg noticiou que Yellen havia falado a assessores da Casa Branca que defende Powell para um segundo mandato.

Indicado para o cargo pelo presidente Donald Trump, o mandato atual de Powell termina em fevereiro, e o governo Biden ainda não fez um anúncio.

(Reportagem de Dan Burns)

