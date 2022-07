Yellen diz que autoridades russas não têm lugar na reunião do G20

Por Andrea Shalal

NUSA DUA, Indonésia (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira que a guerra do presidente russo, Vladimir Putin, contra a Ucrânia está causando um efeito negativo em todo o mundo e que autoridades russas não têm lugar na reunião do G20 desta semana.

Falando em entrevista coletiva durante reunião do G20 de autoridades financeiras, Yellen pediu à comunidade global que responsabilize a Rússia pela guerra e seu impacto dramático nos preços da energia e no aumento da insegurança alimentar.

Yellen se esquivou de uma pergunta sobre se ela sairia da reunião quando as autoridades russas falassem, como ela e outros líderes ocidentais fizeram durante o último encontro desse tipo em Washington, em abril, mas disse que condenará a invasão da Ucrânia pela Rússia “nos termos mais fortes possíveis”.

Yellen disse que continuará a pressionar fortemente por um teto no preço do petróleo russo, que, segundo ela, ajudaria a reduzir os preços de energia e manter os fluxos globais de petróleo depois que sanções europeias e potencialmente britânicas e norte-americanas sobre o transporte de petróleo russo entrarem em vigor, no final deste ano.

Não adotar tais medidas isolaria uma quantidade significativa de petróleo russo, o que elevaria os preços globais da commodity, disse ela, acrescentando sua esperança de que a China e a Índia vejam que é de seu interesse participar.

Yellen também criticou a China por suas “táticas não comerciais” e por não participar dos esforços de reestruturação da dívida para países de baixa renda, e disse que o combate à inflação “inaceitavelmente alta” é uma das principais prioridades do governo Biden, expressando apoio às medidas do banco central dos EUA para aumentar os juros de forma controlar a alta dos preços.