Yellen dirá no G7 que sistema bancário dos EUA é sólido e que perspectiva global está melhor

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 13:59 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, dirá a seus pares do Grupo dos Sete (G7) na próxima semana que o sistema bancário dos EUA continua sólido e que as perspectivas econômicas globais são melhores do que no outono passado, disse uma autoridade sênior do Tesouro nesta sexta-feira.

A viagem de Yellen ao Japão para a reunião dos ministros das Finanças e banqueiros centrais do G7 foi “comprimida” para permitir que a secretária continue trabalhando com o Congresso para elevar o teto da dívida dos EUA e evitar um calote sem precedentes que seria catastrófico para a economia dos EUA, disse a autoridade.

O presidente dos EUA, Joe Biden, convocou os principais líderes do Congresso à Casa Branca na terça-feira para tratar do assunto. Yellen participará da reunião do G7 em Niigata de 11 a 13 de maio.

(Reportagem de Andrea Shalal)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias