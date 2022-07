Yellen cancela compromissos em viagem ao Japão após assassinato de Abe

WASHINGTON (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, cancelou uma visita ao Porto de Yokohama durante sua viagem pelo Japão na próxima semana, disse uma autoridade do Departamento do Tesouro neste sábado, em respeito após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

Abe foi baleado na sexta-feira durante um discurso de campanha em uma esquina da cidade de Nara, no oeste do país.

Yellen visitaria o Porto de Yokohama na terça-feira para participar de uma mesa redonda com líderes empresariais, visitar instalações industriais e fazer discurso.

A autoridade do Tesouro disse que as reuniões bilaterais de Yellen no Japão ainda serão realizadas. Ela deve se encontrar com o ministro das Finanças, Suzuki Shunichi, na terça-feira.