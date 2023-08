Yellen: Biden segue comprometido a tomar medidas para reduzir o nível de preços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 15:39 Compartilhe

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirma que o governo do presidente americano Joe Biden segue comprometido a tomar medidas para reduzir o nível de preços no país. A declaração consta em prévia de discurso que Yellen vai proferir em evento sobre a Lei de Redução de Inflação (IRA, na sigla em inglês) na próxima segunda-feira, 14.

“Sabemos que o progresso raramente se move em linha reta. Mas continuo acreditando que existe um caminho para continuar reduzindo a inflação enquanto se mantém o mercado de trabalho saudável. Embora existam riscos, as evidências que vimos até agora sugerem que estamos nesse caminho”, diz o texto assinado por ela.

Nele, a secretária comenta ainda que a força que o mercado de trabalho demonstra é particularmente impressionante, dada a luta das autoridades contra a inflação.

A secretária destaca também que o sentimento do consumidor está no seu maior nível em quase 2 anos, refletindo esse otimismo, após a divulgação do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan mais cedo.

