Ye, ex-Kanye West, estaria namorando modelo de 22 anos, diz jornal

Ye, ex-Kanye West, de 44 anos, estaria namorando a modelo Vinetria, de 22, de acordo com o Page Six, neste domingo (7). Segundo o jornal, fontes afirmaram que os dois estariam juntos “há algum tempo”.

De acordo com a publicação, a modelo estava em Miami com o rapper no último fim de semana. Neste sábado (6), os dois foram vistos juntos em um jogo de basquete na estreia da Donda Academy, uma escola de basquete fundada pelo cantor, em Mineápolis, no estado de Minnesota.

Os dois foram vistos sentados juntos nas cadeiras próximas à quadra enquanto curtiam juntos a partida. Vinetria chegou a postar um vídeo em seus stories de uma apresentação musical no evento.

É a primeira vez desde a separação com a socialite Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos, que Ye aparece publicamente com um affair.

Kim, por sua vez, tem sido vista junto com o ex da cantora Ariana Grande, o humorista Pete Davidson, do “Saturday Night Live”.

