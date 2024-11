Yduqs: lucro líquido soma R$ 151,9 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 19:52 Para compartilhar:

A Yduqs registrou lucro líquido de R$ 151,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 62,7% na comparação com o mesmo período de 2023. No critério ajustado, somou R$ 188,5 milhões, aumento de 52,9%.

O Ebitda totalizou R$ 457,8 milhões no trimestre, aumento de 1% em relação ao mesmo intervalo de 2023, e levando a uma margem Ebitda de 35,1%, alta de 0,1 ponto porcentual (p.p.). Já o Ebitda ajustado foi de R$ 480 milhões, aumento de 2,8%. A margem, nesse caso, subiu 0,6 p.p. e foi para 36,6%.

A Receita líquida da empresa de educação somou R$ 1,305 bilhão no terceiro trimestre, alta de 0,7% na comparação anual.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 172,8 milhões no terceiro trimestre de 2023 para negativo em R$ 108,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que representa queda de 37% no prejuízo.

A dívida líquida (ex-IFRS 16) aumentou 7,4%, para 2,755 bilhões. A alavancagem (dívida líquida pelo Ebitda ajustado) foi de 1,56 vez.

No mesmo intervalo, a base de alunos da Yduqs caiu para 1,3 milhão, baixa de 0,2% em comparação com o igual intervalo de 2023. Já a captação reduziu 13,2%, para 142,9 mil.