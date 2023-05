Yduqs dispara mais de 20% após resultado e previsão otimista

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 11:57 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Yduqs disparavam mais de 20% nesta quarta-feira, tocando máximas em cinco meses, após o grupo de educação divulgar resultado acima das expectativas de analistas no primeiro trimestre e fazer projeções otimistas.

A companhia reportou na noite da véspera Ebitda ajustado de 484,4 milhões de reais, alta de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem Ebitda ajustada crescendo 3,3 pontos percentuais, para 36,9% no período. Projeções compiladas pela Refinitiv apontavam Ebitda de 473,6 milhões de reais.

A receita líquida subiu 10,1%, para 1,3 bilhão de reais, e o lucro líquido ajustado avançou 62,3%, a 155,9 milhões de reais.

A empresa estimou Ebitda ajustado entre 371 milhões e 404 milhões de reais para o segundo trimestre, no mínimo mantendo o ritmo de crescimento de dois dígitos ano a ano, após Ebitda ajustado de 336,9 milhões no mesmo período de 2022.

“Os resultados foram sólidos e o guidance para o segundo trimestre aponta para uma aceleração do processo de recuperação”, afirmaram os analistas da XP Investimentos.

Por volta de 11h50, as ações da Yduqs saltavam 20,9%, a 11,12 reais, perto da na máxima da sessão, enquanto o Ibovespa rondava a estabilidade.

A equipe do Credit Suisse afirmou ter ficado positivamente surpresa com o melhor comportamento dos valores de mensalidades, “o que pode ser um indicador de uma concorrência mais saudável no setor”.

Em teleconferência sobre os dados, conforme relato de analistas do Citi, a Yduqs transmitiu uma mensagem otimista, destacando como os sinais iniciais de melhora na confiança têm ajudado a reacender a alavancagem operacional da empresa.

Além disso, acrescentaram, a administração reiterou o guidance de Ebitda de dois dígitos e crescimento do consumo de ensino a distância ano a ano no segundo trimestre, bem como margens ligeiramente mais fortes para EAD em 2023.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias