Yduqs conclui compra do Instituto Cultural Newton Paiva por R$ 49 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 8:57 Para compartilhar:

A Yduqs Participações concluiu, por meio de sua subsidiária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, a aquisição de 100% da participação societária do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, que é mantenedora do Centro Cultural Newton Paiva.

O valor do negócio foi de R$ 49 milhões, conforme foi comunicado em maio deste ano. Do montante, R$ 34,3 milhões serão pagos à vista e R$ 14,7 milhões pagos em cinco anos, com reajuste pelo CDI.

Diante das sinergias de custo e despesas previstas com a aquisição, a companhia espera uma relação de 2,2x EV/Ebitda para 2025.

O Newton Paiva é um centro universitário com mais de 50 anos, com sede em Belo Horizonte (MG). Com dois campi na cidade e uma base total de 7,6 mil alunos.