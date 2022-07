Yazemeenah Rossi, a avó mais bonita do mundo

Com mais de 60 anos, Yazemeenah Rossi é a prova viva de que há avós lindas de morrer.

Ser avó de duas crianças não foi impedimento para Yazemeenah Rossi iniciar uma carreira de modelo.

Aliás, esta avó francesa apenas teve o seu primeiro trabalho ‘de verdade’ após os 45 anos de idade. Sem dúvida um grande exemplo de que a idade – e perseguir os sonhos – não requer idade.



“Sinto-me muito melhor na minha pele agora. Só lamento ter-me apercebido disto tão tarde na vida. Só depois de fazer 40 anos é que me comecei a achar atraente, mais viva e a gostar mais do meu corpo. É incrível como gosto tanto do meu corpo com mais de 60 anos, logo agora que ele começa a ‘descair’. Isto é tudo muito estranho e inesperado, mas estou a amar. Faz parte de uma aprendizagem.

A ‘avó Rossi’ é adepta da yoga, que pratica há mais de 30 anos – e não dispensa os treinos diários de 30 minutos. Talvez seja esta a razão de tão excelente jovialidade e beleza.

