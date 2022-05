Yasmin Brunet sensualiza de maiô cavado: ‘Intensa demais para entender os rasos’

Sextou no Instagram da Yasmin Brunet! A loira postou uma foto em preto e branco que mostra um maiô que deixa as costas nuas com algumas tatuagens delicadas à mostra. Os cabelos esvoaçados que escondem uma parte do rosto dão um ar de mistério para a imagem. “Intensa demais para entender os rasos”, escreveu na legenda. A peça também pôde ser vista em uma publicação feita no último domingo (22).

Não faltaram corações, palminhas e foguinhos para elogiar a moça.