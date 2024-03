Yasmin Brunet retoma tratamentos estéticos após ‘BBB24’; saiba detalhes sobre os procedimentos

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 27/03/2024 - 15:09 Para compartilhar:

Vaidosa, Yasmin Brunet é adepta aos procedimentos estéticos e mantém em dias protocolos no corpo e rosto. Após passar mais de dois meses ausente do consultório dermatológico, a modelo aproveitou a recente eliminação do “BBB24” para retomar os tratamentos.

Em São Paulo, Yasmin retomou os procedimentos. Segundo Taiz Campbell, CEO do Grupo Taiz Campbell (GTC) e dermatologista responsável pelos cuidados da ex-BBB, foi preparado um plano específico de Daycare®️, protocolo exclusivo GTC, no qual há associação de vários procedimentos estéticos realizados simultaneamente para otimização de tempo e tratamento em diversas camadas.

“Nesta primeira etapa, foram selecionados procedimentos de ultrassom microfocado e eletroestimulação mais radiofrequência, atuando na camada muscular, trabalhando os músculos elevadores da face, para proporcionar um lifting natural”, detalha Taiz.

Segundo a profissional, a proposta é proporcionar à modelo um embelezamento natural, dentro do conceito Quiet Beauty®️, movimento que preza o realce da beleza individual de maneira natural, combinando diversos recursos da dermatologia estética.

Procedimentos queridinhos de Yasmin Brunet

Taiz Campbell é responsável pelos cuidados estéticos de Yasmin há três anos. A dermatologista trabalha na modelo os conceitos de gerenciar o envelhecimento e favorecer uma beleza natural e elegante. Para isso, a influenciadora realiza protocolos com menos produtos injetáveis e mais tecnologias, que favorecem a produção de colágeno e melhora a textura e qualidade da pele.

“A Yasmin é muito bonita, sempre foi. Então, dentro dos conceitos da dermato, não tinha nada para corrigir nela, no sentido de algo que ela não tinha. Ela já tinha tudo, e muito bonito. A gente só tinha que manter para essa beleza elegante”, diz a médica.

No rosto, Yasmin realiza ultrassom microfocado e macrofocado. “É uma tecnologia que faz contração no músculo e estimula colágeno. Também faz um efeito lift, ‘levantando’ o rosto e o olhar”, explica.

Outro queridinho da modelo é a toxina botulínica (popularmente conhecida como Botox), realizada no terço superior do rosto (testa e canto dos olhos). “Aplicamos de forma bem natural, mantendo as expressões dela. Muito mais para suavizar as linhas e abrir o olhar”, pontua a médica.

A aplicação também é feita no contorno do pescoço (popularmente conhecido como papada). O procedimento, chamado toxina botulínica nefertiti, controla a ação de um músculo da região, que tende a “puxar todo o rosto para baixo” durante a fala. A técnica melhora o contorno do rosto e ajuda a gerenciar o envelhecimento.

Lasers como Fotona e Adva também fazem parte dos protocolos faciais de Yasmin Brunet. “Ela é uma paciente real, que gosta de tomar sol e precisa de cuidados para prevenir manchas e outros fatores”, esclarece a dermatologista.

O corpo também recebe cuidados especiais. Para tratar uma principais queixas da modelo, a falta de contorno na lateral do glúteo, Taiz realiza nela o protocolo Bumbum Sculpt. Por desejo da paciente, a técnica não visa dar volume à região na totalidade.





“A medida que o processo de envelhecimento vai acontecendo, o bumbum também perde colágeno e sofre o processo de ‘derretimento’, como ocorre no rosto. A gente queria manter na Yasmin aquele bumbum bonito que ela sempre teve, mas ela nunca quis volume. Isso foi feito com muito bioestimulador para poder manter o efeito lift, subir e empinar o bumbum, o mantendo firme e melhorando a qualidade da pele, evitando celulites que podem aparecer”, detalha Taiz Campbell.

Ainda na região, como também no abdômen, braços e coxas, Yasmin realiza tecnologias com máquinas de campo eletromagnético que fazem contrações musculares, favorecendo a qualidade da pele e gerenciando o envelhecimento.

Para entrar no BBB, a participante não fez procedimentos novos, apenas intensificou alguns cuidados nos últimos meses de 2023.

