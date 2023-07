Yasmin Brunet reage a brincadeira com inicial do ex, Gabriel Medina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 13:53 Compartilhe

Yasmin Brunet postou uma brincadeira em seu TikTok que consistia na soma do nome da pessoa com outra letra, e o resultado seria um emoji. Na trend, o nome da modelo acabou saindo com a inicial do seu ex-marido, o surfista Gabriel Medina. O resultado foi de um coração partido. “Uma hora dessas”, escreveu na legenda do vídeo.

O ex-casal começou a namorar em 2020 e celebrou a união em dezembro do mesmo ano, mas em janeiro de 2022 colocaram um ponto final no casamento. Na ocasião, a modelo classificou o momento como “muito difícil para os dois”.

