Yasmin Brunet posta clique em praia paradisíaca e deixa fãs encantados: ‘Inspiração’

Yasmin Brunet aproveitou a tarde desta sexta-feira (06) para publicar uma foto em preto e branco em que exibe o belo contorno do corpo. Choveram comentários enaltecendo a beleza da moça. “Uma verdadeira sereia”, escreveu uma seguidora. “Corpo perfeito”, escreveu outra. “Inspiração”, completaram.





Yasmin voltou aos holofotes com a notícia do fim do casamento com o surfista Gabriel Medina. Os fãs lembraram disso e mandaram mensagens positivas para a filha de Luiza Brunet. “Yasmin, todo amor do mundo pra vc, fique bem! Vc é luz e nada além disso importa!”, enviou um seguidor. “Deus te deu um livramento!”, afirmou outro.