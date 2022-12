Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2022 - 3:50 Compartilhe

Yasmin Brunet usou as redes sociais para mostrar os bastidores de um novo ensaio de fotos nesta quinta-feira (22). No Instagram, a modelo posou com um biquíni branco, além de correntes douradas pelo corpo.





“Mamacita”, escreveu Yasmin na legenda da foto.

Nos comentários, não faltaram elogios à modelo de 34 anos. “Deusa”, “Maravilhosa” e “perfeita” foram alguns elogios feitos pelos seguidores.



